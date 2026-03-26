Cerca di svaligiare un distributore automatico e finisce in manette | era un ricercato internazionale

Un uomo di 38 anni di nazionalità ungherese è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare un distributore automatico. Era ricercato a livello europeo e era destinatario di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria austriaca. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine in seguito a un intervento di routine.

Si tratta di Istvan Pal, 38enne di nazionalità ungherese. Destinatario di un mandato di arresto per omicidio, lesioni personali gravi e altri delitti contro la persona e il patrimonio È finito in manette Istvan Pal, 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria austriaca. L’uomo è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta durante un intervento avvenuto in via Roma, dove poco prima era stato segnalato un tentativo di furto ai danni di un distributore automatico di alimenti e bevande. Il 38enne avrebbe forzato i dispositivi del distributore automatico nel tentativo di impossessarsi di alcuni generi alimentari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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