Caso Moro | l’appartamento di Via Montalcini è vuoto finisce un’epoca

L’appartamento di Via Montalcini, che per anni ha ospitato i tre inquilini coinvolti nel caso Moro, è stato trovato vuoto. La scoperta segna la fine di un capitolo legato a quegli ambienti e a quella vicenda. Restano ancora senza risposta le identità di chi ha custodito il prigioniero e come persone con profili così diversi abbiano condiviso un’ideologia comune. La scena ora si presenta priva di tracce degli abitanti di un tempo.

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? Domande chiave Chi erano i tre inquilini che custodirono il prigioniero?. Come facevano profili così diversi a condividere la stessa ideologia?. Perché lo Stato non ha mai scelto la via della riconciliazione?. Cosa resta della verità storica con la morte degli ultimi testimoni?.? In Breve Morte di Germano Maccari nel 2001 e Prospero Gallinari nel 2013.. Anna Laura Braghetti è deceduta recentemente all'età di 72 anni.. Circa 20.000 persone coinvolte tra indagati e condannati per lotta armata.. Rinvio a giudizio per Moretti, Curcio e Azzolini per fatti del 1975.. A 48 anni dalla fine del sequestro di Aldo Moro, l’appartamento di Via Montalcini 8 int.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Moro: l’appartamento di Via Montalcini è vuoto, finisce un’epoca ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tentano il colpo in un appartamento al Campo di Marte: uno fugge, l’altro finisce in manetteFIRENZE – Nella tarda serata di venerdì (24 aprile) una pattuglia del Comando stazione dei carabinieri di Firenze Campo di Marte ha arrestato in... Leggi anche: Caltignaga, auto si ribalta e finisce in un canale vuoto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stefano Romei presenta Storia segreta del caso Moro: Due appuntamenti per rileggere un mosaico dalle infinite verità - Ordine Dei Giornalisti; Presentazione del libro: Il disegno - La mappa che riscrive il caso Moro (Piemme Ed.), di Federico Zatti; Sapremo mai la veritò sul caso Moro?; NON È UN CASO, MORO, IL FILM A 48 ANNI DAL DELITTO. Anna Laura Braghetti, morta l'ex brigatista: fu la carceriera di Aldo Moro, suo l'appartamento della prigioniaÈ morta a 72 anni in seguito ad una malattia Anna Laura Braghetti, ex componente delle Br coinvolta nel rapimento di Aldo Moro. Braghetti già dagli ultimi anni della sua carcerazione è stata impegnata ... ilmessaggero.it Chi è Anna Laura Braghetti: rapì Aldo Moro da incensurata/ Suo l’appartamento della prigioniaAnna Laura Braghetti, chi è la brigatista che partecipò al rapimento di Aldo Moro? Suo l'appartamento dove venne imprigionato Anna Laura Braghetti, terrorista e brigatista, ha preso parte al rapimento ... ilsussidiario.net Caso Moro, nuovi documenti desecretati sul portale della Camera @Montecitorio #moro x.com