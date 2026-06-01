Mara Venier continuerà a condurre Domenica In anche nella prossima stagione. Tuttavia, il programma subirà alcune modifiche, tra cui un possibile rinnovamento del volto e delle formule di trasmissione. Le novità riguarderanno probabilmente la scenografia e la scaletta degli ospiti, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La conduttrice rimane al centro del progetto, ma si prevede un’evoluzione del format.

Mara Venier continuerà a guidare Domenica In anche nella prossima stagione televisiva, ma il programma potrebbe presentarsi al pubblico con un volto diverso e con varie novità. Leggi anche: Matano e Andrea Delogu a Domenica In al posto di Mara Venier? Lei non se ne va, ma loro ci saranno: ecco le mosse della Rai Per settimane si sono rincorse indiscrezioni, ipotesi e retroscena sul futuro di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Molti avevano iniziato a immaginare un possibile cambio di guardia alla guida di Domenica In, alimentando voci sui nomi che avrebbero potuto raccogliere un’eredità importante e particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Venier.

© Donnapop.it - C’erano dubbi? Mara Venier resta a Domenica In e rivoluziona il programma: ecco cosa cambierà da settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ma che fine ha fatto Mammucari Perché è sparito nel nulla a Domenica In La verità è shock

Notizie e thread social correlati

Fumata bianca per Domenica In: Mara Venier resta, ma il format cambiaMara Venier rimane alla guida di Domenica In anche nella stagione 2026-27, dopo che era sembrata intenzionata a lasciare definitivamente il programma.

Leggi anche: Domenica In inizia nel gelo: Mara Venier sola in studio dopo la lite con Teo Mammucari, ecco cosa è successo davvero

Temi più discussi: Teo Mammucari sparisce da Domenica In, Mara Venier fa finta di nulla; Io, Nathan e l'amore nato a Bali. Abbiamo scelto l'Italia e il bosco, ora voglio solo liberare i miei figli. Catherine si racconta a...; Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: L’ho vissuto anche io; Domenica In, Teo Mammucari sparisce: il silenzio di Mara Venier.

Le domeniche senza traumi di Mara VenierTutti concentrati sulla puntata finale dell’edizione dei 50 anni di Domenica in ma l’apertura con la mamma nel bosco si è presa quasi tutto ... repubblica.it

Domenica In e Mara Venier di nuovo insieme: ma serve una nuova formula (e non c'entrano i giochi)È quasi certo che la conduttrice tornerà al timone del programma domenicale di Rai1 anche se, a questo punto, occorre fare un passo in più ... vanityfair.it