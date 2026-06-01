C’erano dubbi? Mara Venier resta a Domenica In e rivoluziona il programma | ecco cosa cambierà da settembre
Mara Venier continuerà a condurre Domenica In anche nella prossima stagione. Tuttavia, il programma subirà alcune modifiche, tra cui un possibile rinnovamento del volto e delle formule di trasmissione. Le novità riguarderanno probabilmente la scenografia e la scaletta degli ospiti, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La conduttrice rimane al centro del progetto, ma si prevede un’evoluzione del format.
Mara Venier continuerà a guidare Domenica In anche nella prossima stagione televisiva, ma il programma potrebbe presentarsi al pubblico con un volto diverso e con varie novità. Leggi anche: Matano e Andrea Delogu a Domenica In al posto di Mara Venier? Lei non se ne va, ma loro ci saranno: ecco le mosse della Rai Per settimane si sono rincorse indiscrezioni, ipotesi e retroscena sul futuro di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Molti avevano iniziato a immaginare un possibile cambio di guardia alla guida di Domenica In, alimentando voci sui nomi che avrebbero potuto raccogliere un’eredità importante e particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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