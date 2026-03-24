La puntata del 22 marzo di Domenica In è iniziata con un’immagine insolita per il pubblico di Rai 1: Mara Venier è entrata in studio completamente sola, senza i tre ospiti fissi che solitamente la affiancano nell’apertura del programma. Il varietà domenicale, da mesi, si apre infatti con il trio formato da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, spesso presentati con tono scherzoso come i “ tre moschettieri ”. La loro assenza improvvisa ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e degli utenti sui social. La scelta di aprire la puntata senza di loro arriva dopo quanto accaduto nella trasmissione del 15 marzo 2026, quando si è verificato uno scontro in diretta tra Venier e Mammucari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Domenica In inizia nel gelo: Mara Venier sola in studio dopo la lite con Teo Mammucari, ecco cosa è successo davvero

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Una selezione di notizie su Mara Venier

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