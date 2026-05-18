Ebola scatta l' allerta globale | ci sono americani esposti al ceppo Bundibugyo
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che l'epidemia di Ebola, attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, è stata dichiarata un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale. Nelle ultime settimane sono stati segnalati casi di esposizione a persone provenienti dagli Stati Uniti, una delle quali è stata sottoposta a trattamento. La riunione dell'OMS si è svolta a Ginevra, dove si è discusso anche della diffusione del virus e delle misure di prevenzione.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), riunita proprio in questi giorni a Ginevra, ha dichiarato l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda "un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale". Responsabile dei nuovi focolai è il ceppo. 🔗 Leggi su Today.it
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