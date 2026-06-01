Centro Studi Lambda cresce | Nuove sedi in tutta Italia

Il Centro Studi Lambda annuncia l'apertura di nuove sedi in tutta Italia per rispondere alla crescente richiesta di servizi di tutoraggio personalizzato, miglioramento del metodo di studio e preparazione ai concorsi. L’organizzazione intende offrire soluzioni pratiche e accessibili anche da remoto, ampliando la propria presenza sul territorio nazionale. Questa espansione mira a soddisfare le esigenze di studenti e candidati che cercano supporto qualificato per affrontare esami e concorsi pubblici.

OFFRIRE una risposta concreta, da remoto, alla crescente domanda di servizi rivolti al miglioramento del metodo di studio, al tutoraggio personalizzato e alla preparazione ai concorsi. Così naasce il Centro studi Lambda, la cui casa madre ha sede a Messina, che ha già coinvolto oltre 6mila studenti e registrato una crescita del fatturato del 60% nell’ultimo anno. L’azienda nasce inizialmente come Concorsi Militari Academy, progetto fondato da Leonardo Trobia, ex militare, e Loredana Siracusano, laureata in Bocconi e poi specializzata in comunicazione e social media. L’obiettivo iniziale era innovare il modo in cui i candidati si preparano ai concorsi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, attraverso un approccio digitale e personalizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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