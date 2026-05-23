A Foggia riparte il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea | Aperti a nuove adesioni

Notizia in breve

A Foggia è stato riattivato il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea, fondato nel 2017. La ripresa delle attività è stata annunciata recentemente e il centro è ora aperto a nuove adesioni. La struttura era stata istituita su iniziativa di una precedente presidente del Club per l’Unesco di Foggia, deceduta nel 2022.