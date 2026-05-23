A Foggia riparte il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea | Aperti a nuove adesioni
A Foggia è stato riattivato il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea, fondato nel 2017. La ripresa delle attività è stata annunciata recentemente e il centro è ora aperto a nuove adesioni. La struttura era stata istituita su iniziativa di una precedente presidente del Club per l’Unesco di Foggia, deceduta nel 2022.
A Foggia riparte il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea, nato nel 2017, e fortemente voluto dalla compianta Floredana Arnò, storica presidente del Club per l’Unesco di Foggia prematuramente scomparsa nel 2022.La pandemia di Covid aveva fatto perdere i contatti tra i partner. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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