Un pomeriggio di emozioni e inclusione ha animato il palco di un evento scolastico, dove studenti, insegnanti e famiglie si sono riuniti per condividere momenti di solidarietà. Sul palco sono stati presentati progetti e performance che hanno coinvolto attivamente i partecipanti, creando un’atmosfera di calore e partecipazione. L’iniziativa ha evidenziato il ruolo della scuola come spazio di comunità, promuovendo valori di accoglienza e collaborazione tra tutti i presenti.

PANTALLA – Un pomeriggio di vera inclusione, emozione e comunità: così si è presentato lo spettacolo “ Biancaneve e i sette nani ”, che ha visto i bambini della scuola Primaria di Pantalla di Todi e i ragazzi del Centro Speranza di Fratta Todina condividere lo stesso palco, lo stesso entusiasmo e la stessa gioia di esserci. Accanto a loro, i “narratori” 7 Cervelli – Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini – e le canzoni interpretate da Renoir Bellucci, che hanno reso la rappresentazione ancora più vivace e partecipata. La sala parrocchiale di Pantalla, gremita in ogni posto, ha accolto l’iniziativa con un calore straordinario. Gli applausi a scena aperta e le incursioni comiche dei 7 Cervelli hanno accompagnato uno spettacolo che ha fatto ridere, riflettere e commuovere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro Speranza e le scuole. Emozioni sul palco

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