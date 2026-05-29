Le mille emozioni sul palco Festa dei 40 anni della scuola ’VBo’

La Sala Estense di Ferrara si è riempita di pubblico per celebrare i 40 anni della scuola 'V.Bo'. Durante l’evento, studenti e insegnanti hanno portato in scena uno spettacolo ricco di colori e musica, coinvolgendo gli spettatori in momenti di grande emozione. La performance ha visto esibizioni di gruppi di studenti, con coreografie e canzoni che hanno raccontato la storia della scuola attraverso il loro entusiasmo.

Uno spettacolo colorato, coinvolgente ed emozionante quello che ha gremito la Sala Estense di Ferrara. Sul palco è andato in scena ’Dancing the elements’, lo spettacolo di fine anno della scuola di danza della palestra ’V.Bo’ di Michele Libanore. Quest’anno l’evento ha avuto un tocco di magia in più: è stato infatti l’occasione ideale per festeggiare un traguardo storico, i 40 anni di attività della palestra. A darsi il cambio sul palcoscenico sono stati tutti i gruppi della scuola: i giovanissimi dei corsi Baby (4-5 anni) e Kids (6-7 anni) seguiti da Ylari, il gruppo Junior di Federica (8-10 anni) e i corsi Modern e Hip-Hop (10-17 anni) di Eleonora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mille emozioni sul palco. Festa dei 40 anni della scuola ’V.Bo’

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