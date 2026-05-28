Si terrà domani sera, promosso dall’associazione "Più Felici" di Bosco Mesola presso il teatro Comunale "Il Nuovo", sempre a Bosco Mesola, lo spettacolo "Emozioni contagiose. Tutti diversi nessuno escluso". Una serata benefica che ha già fatto registrare il sold out e vedrà ospiti della serata i ragazzi del progetto "Un lavoro tira l’altro", con un’esibizione di flamenco, i giovani dell’educativa di gruppo proporranno un’esibizione musicale, mentre quelli di "Più Felici" presenteranno "La Scatola". La manifestazione, che prevede un’offerta libera, per l’ingresso ha visto una straordinaria risposta dal pubblico. "E’ stata un’idea che abbiamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata benefica e inclusiva a teatro. Sul palco ’Emozioni contagiose’

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