Marilyn Monroe l’ultima intervista mai pubblicata | i Kennedy e le parole che oggi suonano profetiche

A poche settimane dal centesimo anniversario della sua nascita, che ricorre il 1 giugno, Marilyn Monroe torna a essere al centro dell’attenzione grazie a documenti inediti pubblicati. Questi nuovi materiali rivelano dettagli poco conosciuti sulla sua vita e sui rapporti con alcune figure pubbliche, suscitando nuovamente l’interesse su una delle icone più discusse della storia dello spettacolo.

A poche settimane dal centesimo anniversario della sua nascita, che ricorre il 1 giugno, Marilyn Monroe torna a far parlare di sé attraverso documenti inediti che svelano aspetti sorprendenti della sua personalità. L’ultima intervista rilasciata all’editor di Life Magazine Richard Meryman sta per essere pubblicata integralmente per la prima volta nel libro Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview, in uscita il 12 maggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marilyn Monroe Collection Scott Fortner (@marilynmonroecollection) L’intervista originale fu pubblicata su Life il 3 agosto 1962. Marilyn morì la sera successiva per un’overdose di barbiturici, in quello che fu archiviato come probabile suicidio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Marilyn Monroe: Amante del Presidente Kennedy, Amenazó Revelar Todo. Poco Después Apareció Muerta...

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