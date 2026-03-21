La Juventus non ha ancora deciso di intervenire nella trattativa per Sandro Tonali, il centrocampista al centro di numerose voci di mercato. La cifra di cento milioni di euro è stata avanzata per l'acquisto, mentre le altre squadre interessate continuano a monitorare la situazione. La trattativa tra le parti coinvolge diversi club, ma al momento nessuna offerta ufficiale è stata presentata.

di Bruno De Santis Sandro Tonali continua ad essere uno degli uomini mercato più chiacchierati: la Juventus però resta alla finestra Non ci sarà domani contro il Sunderland, ma Sandro Tonali proverà a dare il suo contributo all’Italia verso i Mondiali: il nome del centrocampista del Newcastle, infatti, compare tra quello dei 28 convocati di Rino Gattuso per i playoff. L’ex Milan è uno dei perni fondamentali della Nazionale, ma anche un uomo mercato: da mesi si parla di lui come del possibile colpo da novanta della Juventus, con i bianconeri che lo seguono da tempo e proveranno a portarlo in Italia il prossimo anno. Il suo arrivo garantirebbe un salto di qualità al centrocampo bianconero, ma riportare Tonali in Italia non sarà semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cento milioni per Tonali: la Juventus resta a guardare

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