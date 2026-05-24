Apertura gratuita della Reggia di Caserta per la Festa della Repubblica

Da casertanews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 2 giugno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito. La struttura sarà aperta al pubblico senza costi di accesso. La giornata prevede orari regolari di apertura, senza modifiche o restrizioni particolari. Nessuna altra attività o evento speciale è stato annunciato per questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 2 giugno, ottantesima Festa della Repubblica italiana, è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. In un giorno di ordinaria chiusura settimanale, il Museo apre straordinariamente i suoi cancelli e aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, per questa festa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Apertura serale della Reggia di Caserta dalla Ninfa delle Acque ai depositi apertiSabato 23 maggio, la Reggia di Caserta apre le sue porte in orario serale per un evento speciale.

Reggia di Caserta: ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Reggia di Caserta offrirà l’ingresso gratuito ai visitatori.

Temi più discussi: Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta, il 2 giugno ingresso gratuito al sito UNESCO; Notte Europea dei Musei con ingresso a 1 euro: tutti i siti casertani che aderiscono all'iniziativa; Festa della Repubblica: 2 giugno gratis alla Reggia di Caserta; Notte Europea dei Musei 2026 a Napoli e in Campania: musei aperti di sera a 1 euro.

reggia di caserta apertura gratuita della reggiaFesta della Repubblica alla Reggia di Caserta, il 2 giugno ingresso gratuito al sito UNESCOScopri tutti i dettagli riguardo Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta, il 2 giugno ingresso gratuito al sito UNESCO . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

reggia di caserta apertura gratuita della reggiaReggia di Caserta, Festa della Repubblica: ingresso con biglietto gratuito il 2 giugnoLa Reggia di Caserta apre i cancelli anche nel giorno di ordinaria chiusura settimanale e lo fa per una ricorrenza simbolica: martedì 2 giugno, in occasione ... pupia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web