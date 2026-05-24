Apertura gratuita della Reggia di Caserta per la Festa della Repubblica
Martedì 2 giugno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito. La struttura sarà aperta al pubblico senza costi di accesso. La giornata prevede orari regolari di apertura, senza modifiche o restrizioni particolari. Nessuna altra attività o evento speciale è stato annunciato per questa occasione.
Martedì 2 giugno, ottantesima Festa della Repubblica italiana, è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. In un giorno di ordinaria chiusura settimanale, il Museo apre straordinariamente i suoi cancelli e aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, per questa festa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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