Apertura gratuita della Reggia di Caserta per la Festa della Repubblica

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito. La struttura sarà aperta al pubblico senza costi di accesso. La giornata prevede orari regolari di apertura, senza modifiche o restrizioni particolari. Nessuna altra attività o evento speciale è stato annunciato per questa occasione.