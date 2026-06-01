Un evento celebra i cento anni di Carlo Fruttero con una tappa a La Castellaccia. La manifestazione si concentra sui luoghi che, secondo gli organizzatori, conservano le tracce delle persone che li hanno visitati. La cerimonia si svolge in una villa che viene descritta come un luogo in cui si percepiscono ancora le voci di chi ci è passato. L'iniziativa è dedicata a ricordare il contributo dello scrittore e il suo legame con i luoghi della memoria.

GAVORRANO Ci sono luoghi che sembrano custodire ancora le voci di chi li ha attraversati. Villa La Castellaccia, immersa nella campagna di Gavorrano, è uno di questi: una dimora appartata e poetica che negli anni ha accolto intellettuali, scrittori e artisti come Pietro Citati, Italo Calvino, Federico Fellini e Carlo Fruttero. Ed è proprio qui che oggi farà tappa ’ I Luoghi del Tempo ’, con una serata dedicata alla letteratura contemporanea e ai cento anni dalla nascita di Carlo Fruttero. Uno degli appuntamenti più suggestivi dell’edizione 2026 del festival trasformerà la villa in un luogo di racconto e memoria, intrecciando parole, musica e paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento anni di Carlo Fruttero ’I luoghi del tempo’ oggi fa tappa a La Castellaccia

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