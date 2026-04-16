Cento anni di Carlo Fruttero | al Circolo dei Lettori una mostra tra manoscritti inediti e materiali d' archivio
Al Circolo dei Lettori di Torino, dal 23 aprile al 31 maggio 2026, è allestita la mostra
Il Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino ospita, dal 23 aprile al 31 maggio 2026, la mostra "Il Club Fruttero". L'esposizione, cuore delle celebrazioni per il centenario dello scrittore, propone un viaggio nel "metodo" di Carlo Fruttero attraverso materiali inediti: taccuini, lettere e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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