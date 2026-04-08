Il primo americano a vincere a Monte Carlo risale a oltre cento anni fa

Da più di un secolo, gli americani hanno partecipato e vinto al torneo di Monte Carlo, uno degli eventi più storici del circuito tennistico internazionale. La loro presenza ha segnato tappe importanti nella storia della competizione, con vittorie che risalgono a oltre cento anni fa. Questa tradizione si è consolidata nel tempo, rendendo il torneo un appuntamento anche per i tennisti statunitensi.

"> Il Lungo Viaggio degli Americani al Monte Carlo Masters. Negli oltre 120 anni di storia del Monte Carlo Masters, solo cinque uomini americani sono riusciti a conquistare il titolo. Il più recente trionfo risale al 1956, quando Hugh Stewart sconfisse il suo compatriota Tony Vincent in quattro set: 1–6, 8–6, 6–0, 6–2. Questa vittoria ha segnato un capitolo importante nella storia del tennis americano, che nel corso degli anni ha visto diverse stelle emergere, ma anche grandi sfide sul suolo europeo. Bill Tilden, simbolo del tennis americano negli anni ’30, si distinse non solo per i suoi dieci titoli del Grande Slam, ma anche per la sua vittoria al Monte Carlo Masters, dove sconfisse Bunny Austin. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il primo americano a vincere a Monte Carlo risale a oltre cento anni fa. Leggi anche: Un vincitore sorprendente: 50 anni fa, il giocatore più debole trionfò a Monte Carlo. Varazze, Sotheby’s vende Villa Araba a 15 milioni, la dimora icona progettata cento anni fa dall'architetto americano DierksResta in vendita la Villa Araba a Varazze, esempio straordinario di architettura modernista. Visiting Hawaii in 2026: Maui’s Road to Hana, Haleakal, Beaches & Hidden Gems Argomenti più discussi: Dai trionfi del Sunshine Double di Sinner a Montecarlo per il primo cambio gomme della stagione; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Tennis, Montecarlo: esordio vincente per Sinner e Berrettini, fuori Darderi; Sinner nella parte bassa con Zverev, Musetti con Alcaraz: sorteggiato il tabellone del torneo di Montecarlo. Big Clash at Monte Carlo! Who will win this exciting second-round battle for Matteo Berrettini for Daniil Medvedev Two completely different styles… power vs precision! Who are you backing in this matchup Drop your vote and predictions b - facebook.com facebook Montecarlo dove è in corso il torneo di tennis penso sia la località di mare più brutta che ci sia. Grattacieli e palazzoni che da pochi metri dall’acqua si arrampicano sulla montagna in molti altri luoghi sarebbero l’emblema dell’abusivismo edilizio x.com