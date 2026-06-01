Centinaia di vespisti invadono pacificamente le vie di Brindisi tra storia e turismo

Notizia in breve

Il 20° Giro dei Tre Mari ha attraversato Brindisi domenica 31 maggio, coinvolgendo centinaia di vespisti. La manifestazione ha portato un flusso pacifico di motociclisti nelle vie cittadine, offrendo un'occasione di visibilità e promozione turistica. La parata si è svolta senza incidenti, lasciando spazio a momenti di condivisione tra i partecipanti e i residenti. La corsa ha rappresentato un evento significativo per la città, attirando attenzione sulla sua storia e sul patrimonio locale.