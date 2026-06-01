Centinaia di vespisti invadono pacificamente le vie di Brindisi tra storia e turismo
Il 20° Giro dei Tre Mari ha attraversato Brindisi domenica 31 maggio, coinvolgendo centinaia di vespisti. La manifestazione ha portato un flusso pacifico di motociclisti nelle vie cittadine, offrendo un'occasione di visibilità e promozione turistica. La parata si è svolta senza incidenti, lasciando spazio a momenti di condivisione tra i partecipanti e i residenti. La corsa ha rappresentato un evento significativo per la città, attirando attenzione sulla sua storia e sul patrimonio locale.
Il passaggio del 20° Giro dei Tre Mari, che ha attraversato Brindisi nel pomeriggio di domenica 31 maggio, ha regalato alla città un importante momento di visibilità, turismo e condivisione. Centinaia di vespisti, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, hanno invaso e colorato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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