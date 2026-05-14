Tir si ribalta centinaia di bottiglie di plastica invadono l’autostrada Terribile incidente

Un incidente grave si è verificato questa mattina su un’autostrada, quando un tir si è ribaltato, causando il riversamento di centinaia di bottiglie di plastica sulla carreggiata. La scena si è presentata come un disastro ambientale e ha provocato blocchi e rallentamenti nel traffico. La dinamica dell’incidente non coinvolge altri veicoli, ma l’evento ha evidenziato come anche imprevisti apparentemente semplici possano mettere in crisi la circolazione su strade principali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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