Tra turismo e cultura ecco la guida Le Vie del Balsamico Dop

Si è svolta oggi, martedì 21 aprile, presso il Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni, la presentazione ufficiale della guida "Le Vie del Balsamico DOP", alla presenza di una cinquantina tra soci, giornalisti e stakeholder del settore.La presentazione è stata anticipata da un breve recital.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Turismo e tour enogastronomici: "Prodotti Dop e Igp, il Balsamico porta 200mila visitatori l’anno"Cresce il turismo delle Indicazioni Geografiche legato ai prodotti Dop e Igp e si conferma uno dei driver emergenti per lo sviluppo dei territori.

Viaggi, cibo e cultura: boom del turismo Dop nel 2025. Toscana ai vertici della classifica nazionaleIl connubio tra le eccellenze agroalimentari e la scoperta del territorio si conferma una delle leve più potenti per l’economia dell’accoglienza in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Modena fa scuola: l’Aceto Balsamico traina l'economia del territorio e spinge il turismo localeCon un fatturato al consumo che supera il miliardo di euro, il comparto attira fino a 200mila visitatori l’anno ... repubblica.it

Turismo e tour enogastronomici: Prodotti Dop e Igp, il Balsamico porta 200mila visitatori l’annoCresce il turismo delle Indicazioni Geografiche legato ai prodotti Dop e Igp e si conferma uno dei driver emergenti per lo sviluppo dei territori. È quanto emerge dal secondo Rapporto Turismo Dop, che ... ilrestodelcarlino.it