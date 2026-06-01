La Centese ha annunciato l’ingaggio di Pier Giorgio Alberti come nuovo direttore sportivo. Alberti si è presentato dichiarando di essere “subito al lavoro”. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La Centese comunica ufficialmente l’ingaggio di Pier Giorgio Alberti nel ruolo di direttore sportivo. Figura di consolidata esperienza nel panorama dilettantistico regionale, Alberti vanta un percorso di rilievo: dalla collaborazione con il settore scouting del Bologna alla conquista del titolo di Campione Regionale Under 18 con il Corticella, passando per le esperienze con Mezzolara e Granamica, realtà nelle quali ha contribuito alla crescita di giovani talenti approdati fino in Serie D. La stagione appena conclusa lo ha visto protagonista della salvezza conquistata con il Castenaso, dove ha lavorato in stretta sinergia con il tecnico Nicola Galletti — lo stesso allenatore con cui guiderà ora la prima squadra biancoazzurra dopo i trascorsi con Masi Torello, Mezzolara e Castenaso appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centese, il nuovo ds è Alberti: "Piazza storica, subito al lavoro"

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