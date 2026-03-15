Centrodestra in festa | Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia Subito al lavoro - Video

Il centrodestra festeggia con la vittoria di Gafforelli alle elezioni provinciali di Bergamo. La sfida si è svolta tra Pasquale Gandolfi e Gianfranco Gafforelli, con quest’ultimo che ha ottenuto un vantaggio decisivo e ora ricopre il ruolo di nuovo presidente. Gafforelli ha dichiarato di essere pronto a iniziare subito il lavoro.

ELEZIONI. La sfida è stata tra Pasquale Gandolfi e Gianfranco Gafforelli. Quest’ultimo è risultato subito in netto vantaggio: è il nuovo presidente della Provincia di Bergamo. Gianfranco Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia: 73 anni, sindaco di Romano di Lombardia dal 2024, era il candidato del centrodestra, indicato in quota Forza Italia ma sostenuto da tutta la coalizione con una campagna “a tappeto” in tutta la provincia. Gafforelli ha vinto con 42.445 voti ponderati, contro i 39.299 di Pasquale Giovanni Gandolfi. «Un risultato soddisfacente - ha commentato Gafforelli -: 3mila punti in più sono un buon risultato e bisogna dare atto anche al presidente uscente Pasquale Gandolfi del lavoro fatto con i suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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