Cent’anni dalla nascita di Marilyn Monroe il sorriso smagliante e tormentato della massima icona pop di Hollywood

Notizia in breve

Oggi si celebrano i cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, nata come Norma Jeane Mortenson il 1° giugno 1926 a Los Angeles. Considerata una delle icone più riconoscibili di Hollywood, la sua carriera si è sviluppata negli anni ’50 e ’60. La sua vita personale e professionale è stata oggetto di numerosi studi e discussioni pubbliche. La ricorrenza viene ricordata anche attraverso eventi e celebrazioni dedicate alla figura dell’attrice.