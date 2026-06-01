Cent’anni dalla nascita di Marilyn Monroe il sorriso smagliante e tormentato della massima icona pop di Hollywood

Da secoloditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebrano i cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, nata come Norma Jeane Mortenson il 1° giugno 1926 a Los Angeles. Considerata una delle icone più riconoscibili di Hollywood, la sua carriera si è sviluppata negli anni ’50 e ’60. La sua vita personale e professionale è stata oggetto di numerosi studi e discussioni pubbliche. La ricorrenza viene ricordata anche attraverso eventi e celebrazioni dedicate alla figura dell’attrice.

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Marilyn Monroe ha incarnato il ruolo dell'attrice desiderata da tutti gli uomini americani degli anni '50 e '60. Era anche un modello per le donne, che cercavano di assomigliarle senza invidia. Il sorriso rassicurante del cinema californiano Ricorrono oggi i cento anni di Marilyn Monroe. Il 1° giugno 1926 venivs al mondo Norma Jeane Mortenson, a Los Angeles, una delle dive americane più famose al mondo. Tutt’ora il mondo continua a chiamarla Marilyn Monroe, con il suo pesudonimo. Non si tratta semplicemente di un nome d’arte riuscito, ma la prova di un fenomeno rarissimo: la trasformazione di una persona in un simbolo universale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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