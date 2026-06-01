Cellulare rubato a Pisa | rintracciato grazie al gps a Pontedera
Un ragazzino minorenne ha subito il furto di un iPhone 16 venerdì scorso in piazza Vittorio Emanuele a Pisa. Il telefono è stato rintracciato grazie al GPS e recuperato a Pontedera. La polizia ha individuato il dispositivo e ha restituito il telefono al proprietario. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del cellulare, senza ulteriori dettagli sui responsabili.
Un Iphone 16 rubato venerdì scorso 29 maggio in piazza Vittorio Emanuele a Pisa ad un ragazzino minorenne. La mattina di sabato la madre ha chiamato il 112 affermando che il cellulare, acceso per pochi minuti, aveva dato una posizione su Pontedera comprendente circa 3 edifici ad alta densità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Volevo farmi RUBARE la BICI, ma hanno rubato liPhone: INSEGUO il ladro.
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