Cellulare rubato a Pisa | rintracciato grazie al gps a Pontedera

Notizia in breve

Un ragazzino minorenne ha subito il furto di un iPhone 16 venerdì scorso in piazza Vittorio Emanuele a Pisa. Il telefono è stato rintracciato grazie al GPS e recuperato a Pontedera. La polizia ha individuato il dispositivo e ha restituito il telefono al proprietario. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del cellulare, senza ulteriori dettagli sui responsabili.