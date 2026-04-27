Caccia al cellulare | GPS e polizia stringono il ladro a Castelferretti

La polizia di Falconara è riuscita a recuperare un cellulare rubato a Castelferretti grazie al tracciamento GPS. Gli agenti hanno individuato il dispositivo e sono intervenuti prontamente. L’indagine si è conclusa con il recupero del telefono, che era stato sottratto poco prima. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’episodio o sui dettagli dell’operazione.

? Cosa sapere La polizia di Falconara recupera un cellulare rubato a Castelferretti tramite tracciamento GPS.. Il proprietario del dispositivo in via Giordano Bruno intende sporgere querela formale.. La polizia locale di Falconara ha recuperato un cellulare rubato in via Giordano Bruno a Castelferretti, individuando il dispositivo tramite GPS all’interno di un’abitazione dopo una segnalazione ricevuta alle 18:10. Il proprietario dello smartphone è riuscito a tracciare la posizione esatta del mezzo attraverso un’applicazione specifica, fornendo alla centrale operativa le coordinate precise che hanno portato gli agenti nel cuore del quartiere di Castelferretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia al cellulare: GPS e polizia stringono il ladro a Castelferretti Notizie correlate Ruba il cellulare a una turista sul bus 151 a Napoli: ladro arrestato grazie al Gps del telefonoIl malvivente, un uomo di 46 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli; il cellulare, invece, è stato... La costosa e-bike rubata in stazione è recuperata sul treno dalla polizia. Ora è caccia al ladroComo, 17 marzo 2026 – L'allarme lanciato subito dopo il furto, ha consentito alla polizia di recuperare subito una costosa bicicletta elettrica,... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Giacomo e Francesco morti folgorati, i genitori: Se ne sono andati come sono nati: insieme. Erano tutto per noi. Chi sono i gemelli di...; Due gemelli di 22 anni perdono la vita per una scarica elettrica: tragedia a Magione.