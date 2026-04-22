Ruba il cellulare a una turista sul bus 151 a Napoli | ladro arrestato grazie al Gps del telefono

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo aver rubato il cellulare a una turista a bordo del bus 151. Il ladro è stato individuato grazie al sistema GPS del telefono, che ha permesso di rintracciarlo. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria. L’episodio si è verificato nella città partenopea e la polizia ha effettuato l’arresto subito dopo il recupero del dispositivo.

Il malvivente, un uomo di 46 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli; il cellulare, invece, è stato restituito alla turista.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ruba il cellulare a una turista e scappa in bus: la Polizia lo blocca tra i passeggeriPensava che un biglietto dell’autobus sarebbe bastato per garantirsi la fuga e l'impunità, ma non aveva fatto i conti con il tempismo dei poliziotti... Napoli, rapina su bus: turista tedesca aggredita, arrestato il ladroUn tentativo di rapina su un autobus dell’Anm ha trasformato una serata di giovedì 9 aprile in un episodio di violenza a Napoli, coinvolgendo una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Apre sportello di un’auto durante il parcheggio e ruba borsa sul sedile -; Ruba una bici elettrica ma il GPS lo tradisce: denunciato; Brescia, ruba e-bike ma il Gps lo tradisce: denunciato 18enne. Ruba lo smartphone a una negoziante in centro: tradito dal GpsUn 49enne è entrato in un'attività di via D'Azeglio portando via il telefono della titolare. Gli agenti lo hanno scovato poco dopo in vicolo Cadrega grazie alla geolocalizzazione: denunciato per ricet ... ilrestodelcarlino.it Ruba monopattino a Merano: lo tradisce il Gps integratoIl mezzo elettrico e? stato ritrovato a Bressanone poche ore dopo il furto, denunciato un 31enne. l proprietario si era subito rivolto all’Arma. L’operazione e? stata condotta dai militari di Luson e ... altoadige.it Dalla rapina la notte di Natale nella canonica della Chiesa di San Paolo a quella in via Repubblica: le vittime minacciate e aggredite con machete e spray al peperoncino. Decisivo il GPS del braccialetto elettronico che l’uomo già indossava per un altro reato - facebook.com facebook