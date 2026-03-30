A Baronissi, il Comune ha organizzato un ciclo di incontri rivolti agli studenti, coinvolgendo figure pubbliche come un sacerdote noto per le sue attività sociali e un rappresentante delle forze dell'ordine. L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità e della giustizia tra i giovani, offrendo loro testimonianze dirette di impegno civile. Le tappe si inseriscono in una strategia più ampia di sensibilizzazione sul tema.

Il sindaco Anna Petta: "Baronissi per la cultura della legalità. Un dialogo a più voci partendo dal libro “Oltre la Devianza”: un volume che parla di riscatto, di educazione e di speranza. Un libro che vuole ispirare a credere che, anche nei contesti più bui, la luce può vincere" Il Comune di Baronissi continua la sua campagna per sensibilizzare i temi della legalità e della giustizia, attraverso testimonianze illustri, per proporre modelli positivi ai giovani. Storie di coraggio e di resilienza, di chi ogni giorno è in prima linea per il bene comune. Ospite del progetto “Tappe di legalità”, mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 10 in Aula Consiliare, sarà Don Luigi Merola, il prete anticamorra, che incontrerà gli studenti delle classi medie dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Tappe di legalità" a Baronissi: le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio

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