All’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa si tiene un incontro con Don Luigi Merola, volto a promuovere la cultura della legalità tra gli studenti. La scuola organizza questa iniziativa per sensibilizzare i ragazzi sui valori della legalità attraverso un momento di confronto diretto. L’evento si svolge all’interno dell’istituto e coinvolge studenti e insegnanti.

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa promuove una nuova iniziativa dedicata alla cultura della legalità. Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 12 alle 14 nella sala teatro dell’istituto, si terrà la “Giornata della Legalità” con la partecipazione di Don Luigi Merola, da anni impegnato in prima linea nella lotta contro la camorra. L’incontro, dal titolo “Don Peppe Diana: uno scoglio contro un mare di illegalità”, si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli. Seguiranno gli interventi di Don Merola, fondatore della fondazione “A Voce d’ ’e Creature” e consulente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme a rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che offriranno un momento di confronto sul controllo del territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, legalità tra i banchi di scuola: incontro con Don Luigi Merola al “G. Pascoli”

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