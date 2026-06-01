È stato diffuso un video relativo alla mattina della morte di Chiara Poggi, che potrebbe influenzare l’indagine in corso sul delitto di Garlasco. La scoperta viene considerata significativa e potrebbe portare a nuovi elementi nel procedimento giudiziario. L’inchiesta, ancora aperta, si concentra sulla ricostruzione degli eventi di quella giornata e sull’identificazione di eventuali coinvolti. Al momento, non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sui contenuti del video o sui risultati delle indagini.

L’ inchiesta sul delitto di Garlasco continua a riservare sviluppi destinati a riaccendere il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, la nuova ricostruzione contenuta negli atti della Procura di Pavia introduce infatti un elemento che potrebbe modificare una delle convinzioni rimaste consolidate nel tempo. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che potrebbe incidere sulla lettura degli ultimi minuti di vita della giovane. Da oltre un anno gli investigatori stanno lavorando alla nuova indagine che vede Andrea Sempio accusato dell’omicidio della ragazza. Secondo l’ipotesi accusatoria, il delitto sarebbe maturato dopo un presunto rifiuto da parte della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “C’è un video”. Garlasco, la clamorosa scoperta sulla mattina della morte di Chiara Poggi

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Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi

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