C’è un video Garlasco nuovo giallo sulla mattina in cui Chiara Poggi è morta

Notizia in breve

Un video è stato trovato nel corso dell’indagine sul delitto di Garlasco, avvenuto la mattina in cui è morta una giovane donna. La scoperta potrebbe influenzare le indagini in corso, che continuano a essere al centro di attenzione pubblica e giudiziaria. La causa della morte e le circostanze sono ancora oggetto di accertamenti, e il materiale video potrebbe fornire nuovi elementi utili per chiarire i fatti.