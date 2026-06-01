C’è un video Garlasco nuovo giallo sulla mattina in cui Chiara Poggi è morta

Da caffeinamagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video è stato trovato nel corso dell’indagine sul delitto di Garlasco, avvenuto la mattina in cui è morta una giovane donna. La scoperta potrebbe influenzare le indagini in corso, che continuano a essere al centro di attenzione pubblica e giudiziaria. La causa della morte e le circostanze sono ancora oggetto di accertamenti, e il materiale video potrebbe fornire nuovi elementi utili per chiarire i fatti.

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L’ inchiesta sul delitto di Garlasco continua a riservare sviluppi destinati a riaccendere il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, la nuova ricostruzione contenuta negli atti della Procura di Pavia introduce infatti un elemento che potrebbe modificare una delle convinzioni rimaste consolidate nel tempo. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che potrebbe incidere sulla lettura degli ultimi minuti di vita della giovane. >> Lutto nello spettacolo italiano, addio al conduttore: l’annuncio dei colleghi pieno di tristezza Da oltre un anno gli investigatori stanno lavorando alla nuova indagine che vede Andrea Sempio accusato dell’omicidio della ragazza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GLI ORRORI del CASO GARLASCO: NUOVE PROVE su ANDREA SEMPIO e CHIARA POGGI

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