Nel procedimento giudiziario riguardante il caso Garlasco, è stata resa nota una testimonianza che coinvolge direttamente un testimone presente quella mattina del 13 agosto 2007, data dell’omicidio di Chiara Poggi. La persona ha dichiarato: “Andrea era con me”, aggiungendo dettagli che potrebbero essere rilevanti per il processo in corso. Questo nuovo elemento emerge in un momento in cui il caso torna a suscitare attenzione pubblica e media, riaccendendo l’interesse sulla vicenda che vede coinvolti vari testimoni e ricostruzioni.

Il caso Garlasco torna a riaccendere l’attenzione pubblica con un nuovo passaggio giudiziario che riporta al centro la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dai fatti, la vicenda si muove ancora tra atti depositati, ricostruzioni temporali e dichiarazioni familiari che continuano a essere valutate dagli inquirenti. Negli ultimi mesi la Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo su Andrea Sempio, già oggetto di archiviazioni in passato, con una nuova fase investigativa che potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio. Parallelamente, resta sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio, in un contesto che oggi si complica per la presenza di più procedimenti e accertamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Andrea era con me”. Garlasco, testimonianza choc sulla mattina del delitto di Chiara Poggi (VIDEO)

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Caso Garlasco, Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi

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