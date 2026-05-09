Garlasco i carabinieri | Sempio infatuato di Chiara Poggi nei video intimi il movente del delitto

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi si concentra su Andrea Sempio, che sarebbe infatuato della vittima. La ricostruzione delle forze dell'ordine indica che il movente potrebbe essere collegato ai video intimi che coinvolgono Chiara Poggi e Alberto Stasi. La procura ha avviato accertamenti per chiarire il ruolo di Sempio e l'eventuale influenza di questi video sull'evento criminoso.

(Adnkronos) – Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, sarebbe legato ai video intimi tra la ragazza e Alberto Stasi. E' la posizione dei carabinieri che definiscono "a tratti angosciante" il soliloquio in cui Sempio è da solo in auto e a voce alta, ripercorre quei giorni dell'estate del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

L'informativa su Sempio: "Il movente nei video intimi di Chiara e Stasi. Scarpe compatibili con l'impronta del delitto"Un’informativa del Nucleo investigativo di Milano, depositata agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, mette in discussione alcuni punti della...

Garlasco, il movente per la procura: “Video intimi sul pc di Chiara Poggi, Sempio ha avuto accesso”Per la Procura di Pavia Andrea Sempio "aveva avuto accesso al pc di Chiara Poggi quantomeno alla data del 20 luglio 2007" quando viene copiato un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'; Pavia, chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: Chiara uccisa con crudeltà da Sempio. Il Tg1: Marco Poggi ostile, ai carabinieri ha detto: Mi influenzate; L'informativa su Sempio: Il movente nei video intimi di Chiara e Stasi. La scarpa 42 compatibile con l'assassino.

Garlasco, i carabinieri: Sempio infatuato di Chiara Poggi, nei video intimi il movente del delittoL'indagato, per i militari, 'era perfettamente a conoscenza del fatto che la ragazza fosse rimasta sola e aveva provato un approccio. Era a conoscenza dei video intimi che i fidanzati avevano girato c ... adnkronos.com

Garlasco, investigatori: i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Andrea SempioLa famiglia di Chiara intercettata nel maggio 2025, poco dopo la riapertura delle indagini. Marco, fratello della vittima: se non interviene nessun altro...che è al di fuori di questa procura, questi ... ilgiorno.it

Il delitto di Garlasco. Con la chiusura delle indagini si precisano le contestazioni ad Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Emergono nuovi dettagli nella ricostruzione degli inquirenti. x.com