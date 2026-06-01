Il Milan ha annunciato ufficialmente che Luca Menon, nato nel 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giovane calciatore è stato promosso in squadra da Massimo Oddo durante la stagione con il settore giovanile. Menon, centrocampista, aveva già esordito con il Milan Futuro, la squadra riservata ai giovani promesse del club. La firma rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso da professionista.

Il Milan Futuro ha terminato la sua stagione: al termine del campionato 'regolare' di Serie D e l'under 23 rossonera ha partecipato ai playoff uscendo però al primo turno contro il Chievo Verona. Il Diavolo ha terminato al quarto posto in classifica a quota 56 punti nel gruppo B. Un'annata comunque importante per i rossoneri, visto che hanno lanciato talenti molto interessanti per il futuro del club. Nelle ultime partite stagionali c'è stato anche il debutto da titolare con il Milan Futuro di Luca Menon, esterno offensivo rossonero classe 2009 che ha firmato di recente il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - C’è l’annuncio ufficiale del Milan: il classe 2009 Menon firma il suo primo contratto da pro

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