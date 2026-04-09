juve primavera durmisi firma il rinnovo del contratto il comunicato ufficiale del club bianconero

Il giocatore della squadra giovanile della Juventus ha firmato un nuovo contratto di durata non specificata. La notizia è stata annunciata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’accordo. Durmisi, che fa parte della formazione Primavera, continuerà quindi a far parte della rosa della squadra di categoria. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali clausole o modifiche contrattuali.

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