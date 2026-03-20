Il Borussia Dortmund ha firmato il primo contratto professionale con Luca Reggiani, difensore italiano che entra a far parte della squadra. Reggiani ha ufficialmente blindato il suo futuro con i gialloneri, consolidando così il suo ruolo nel settore giovanile del club. La notizia riguarda direttamente il percorso del giovane nel calcio internazionale, che continua a ricevere attenzione da parte di diverse realtà.

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© Calcionews24.com - Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli

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