Il pilota monegasco punta a risalire dopo un weekend complicato in Canada, indossando una tuta con i colori del Principato. La sfida principale sarà contro Hamilton, tornato competitivo con la monoposto aggiornata. La gara si preannuncia intensa, con entrambi pronti a darsi battaglia per la vittoria. Nessuna dichiarazione ufficiale sui risultati, ma l'obiettivo è risalire nella classifica generale. La competizione si svolge su un circuito che favorisce le prestazioni di entrambe le monoposto.

La F1 torna in pista domenica per il GP di Monaco. Una gara che per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc, che a Montecarlo ci è nato, non è come tutte le altre. Da una parte c’è un Cavallino che vive nella necessità di interrompere la lunga striscia senza vittorie che va avanti dall’ultimo trionfo, il GP del Messico del 2024. Ma ha pure mostrato interessanti segnali di ripresa in Canada e, su una pista dove la potenza pura del motore conterà di meno, può giocarsi le sue carte. Dall’altra c’è il delicato equilibrio interno rappresentato dalla sfida tra lo stesso Leclerc e un Lewis Hamilton ritrovato, estremamente carico e ansioso di dimostrare che il 2° posto di Montreal non è stato un caso isolato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - C'è la sua Monaco, Leclerc vuol tornare principe della Ferrari. Che sfida col rinato Hamilton

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Charles Leclerc alla fine della Sprint di Miami si scusa con Kimi Antonelli: l'intervista

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