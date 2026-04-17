Leclerc stupisce a Monaco | la sua Fiat 500 tra le super Ferrari

Durante la pausa di cinque settimane tra il Gran Premio del Giappone e quello di Miami, il pilota di Formula 1 è stato visto a Monaco alla guida di una Fiat 500 personalizzata, attirando l’attenzione dei tifosi. La vettura, di proprietà del pilota, si trovava tra le auto di lusso e le supercar del circuito, creando un contrasto con le altre automobili presenti in zona. L’episodio ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati, sia sui social media che tra gli spettatori presenti.

Charles Leclerc ha attirato l’attenzione dei tifisti durante la pausa di cinque settimane tra il Gran Premio del Giappone e quello di Miami, circolando per le strade della sua città natale a Monaco con una Fiat 500 classica personalizzata. Il pilota Ferrari, attualmente terzo nella classifica piloti, ha scelto un modello che contrasta nettamente con i bolidi ad altissime prestazioni che solitamente occupano il suo garage privato. L’estetica del numero 16 tra icone moderne e classiche. La vettura d’epoca non è passata inosservata per il design distintivo scelto dal monegasco. La carrozzeria presenta una finitura nera opaca, decorata con le strisce bianche e rosse che richiamano la bandiera di Monaco e il numero di gara 16 applicato sulle fiancate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leclerc stupisce a Monaco: la sua Fiat 500 tra le super Ferrari Notizie correlate Leggi anche: Leclerc sposa la sua Alexandra: la coppia sfreccia in Ferrari per Monaco Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e HamiltonSenza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del...