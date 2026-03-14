Durante il secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026 a Shanghai, George Russell ha vinto la Sprint Race. Le Ferrari hanno tentato di imporsi, ma non sono riuscite a prevalere. Sul podio sono saliti anche Leclerc e Hamilton, offrendo una gara combattuta e senza un chiaro dominatore. La corsa si è conclusa con Russell al primo posto, confermando la sua vittoria.

Senza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta decisamente ricca di emozioni e colpi di scena. Tutti immaginavano una doppietta Mercedes in totale scioltezza e, invece, la Ferrari ha saputo scombinare i piani al team di Brackley, piazzando due vetture sul podio e compiendo un deciso passo in avanti rispetto alla giornata di ieri. George Russell ha vinto la Sprint Race con 674 millesimi di vantaggio su un ottimo Charles Leclerc (Ferrari) mentre completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e Hamilton

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