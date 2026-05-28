La Roma pianifica la Champions tra sogni e parametri zero | l’idea Kessié guida la lista degli svincolati per Gasperini

La Roma ha avviato la pianificazione delle strategie di mercato in vista della prossima stagione sportiva, sfruttando gli importanti introiti economici derivanti dalla qualificazione in Champions League per consegnare al tecnico Gian Piero Gasperini una rosa competitiva anche in ambito europeo. Come evidenziato in un approfondimento pubblicato dalla testata RomaToday, la dirigenza capitolina intende muoversi con grande attenzione nel bacino dei calciatori svincolati, dove si registrano diverse opportunità a parametro zero per l’estate 2026. L’obiettivo della società è quello di individuare elementi dotati di spessore internazionale e capaci di adattarsi rapidamente ai complessi dettami tattici dell’allenatore di Grugliasco, inserendo innesti mirati in ogni reparto senza alterare gli equilibri finanziari del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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