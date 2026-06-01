Cavalli scappati sulla Colombo il comandante | Esplosione fuochi atto sciocco e ingenuo che avviene tutti gli anni
Quattro cavalli sono scappati lungo la strada Colombo a causa di un’esplosione di fuochi d’artificio. Il comandante della polizia locale ha commentato che si tratta di un gesto sciocco e ingenuo, che si ripete ogni anno. Ha aggiunto di non conoscere questa usanza e ha dichiarato che questa volta ci sono state conseguenze negative, definendola una vera iella. La scena si è svolta in un’area trafficata, con cavalli che hanno corso lungo la carreggiata.
"Non conoscevo quest'usanza malsana di accendere i fuochi d'artificio. Stavolta ci sono state conseguenze: è stata iella", il commento del comandante della locale di Roma De Sclavis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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