Caos sulla Colombo | 30 cavalli in fuga e 4 feriti dopo i fuochi

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente sulla strada Colombo ha provocato il rilascio di 30 cavalli, che sono scappati causando caos e feriti. Durante l’evento, quattro militari sono rimasti feriti mentre tentavano di bloccare gli animali in fuga. Non sono state fornite dettagli sulle modalità di rilascio dei cavalli o sulle cause specifiche dell’incidente. Un vigile urbano è stato coinvolto nel caos, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua responsabilità.

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? Punti chiave Come ha fatto un vigile urbano a causare il caos?. Chi sono i militari feriti durante la corsa dei cavalli?. Perché i fuochi d'artificio sono esplosi vicino ai puledri?. Quali reati rischia l'agente coinvolto nell'incidente sulla Colombo?.? In Breve Vigile urbano indagato dai carabinieri per esplosione fuochi a 200 metri dai cavalli.. Feriti una poliziotta di 29 anni e tre soldati dei Lancieri di Montebello.. Un militare ha riportato una grave ferita al polmone per una costola incrinata.. Giovanni Barbera critica l'evento come simbolo contro la militarizzazione di Roma..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno a Roma: caos sulla Cristoforo Colombo

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