Cavalli in fuga sulla Colombo indagine sui vigili che hanno acceso i petardi | esclusi dalla parata
Cavalli sono fuggiti sulla strada Colombo dopo l'esplosione di petardi durante un evento. Un vigile che ha acceso i fuochi d’artificio è sotto indagine dalla Procura di Roma. La stessa autorità ha escluso i vigili coinvolti dalla partecipazione alla parata successiva. L’indagine riguarda il ruolo dei vigili nell’accensione dei petardi e le conseguenze sulla fuga degli animali. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.
Dopo la fuga dei cavalli sulla Colombo per l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio, il vigile che ha acceso la miccia potrebbe essere iscritto al registro degli indagati dalla Procura di Roma. Intanto si allarga l'inchiesta interna voluta dal Comando generale della Municipale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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