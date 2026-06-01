Cavalli in fuga sulla Colombo indagine sui vigili che hanno acceso i petardi | esclusi dalla parata

Notizia in breve

Cavalli sono fuggiti sulla strada Colombo dopo l'esplosione di petardi durante un evento. Un vigile che ha acceso i fuochi d’artificio è sotto indagine dalla Procura di Roma. La stessa autorità ha escluso i vigili coinvolti dalla partecipazione alla parata successiva. L’indagine riguarda il ruolo dei vigili nell’accensione dei petardi e le conseguenze sulla fuga degli animali. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.