Un audio circola dopo la fuga di decine di cavalli lungo la Cristoforo Colombo di Roma, avvenuta recentemente. I vigili hanno acceso petardi, causando il panico tra gli animali che sono scappati in strada. Le immagini della corsa dei cavalli sono diventate virali sui social, mostrando gli animali in fuga tra il traffico. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e cittadini, mentre le autorità indagano sulle cause della fuga e sulle modalità di gestione della situazione.

Le immagini delle decine di cavalli al galoppo lungo la Cristoforo Colombo di Roma hanno fatto il giro del mondo per la loro spettacolarità. Le indagini sono in corso per ricostruire la catena di comando di quella notte che ha portato all’esplosione dei fuochi d’artificio a poche centinaia di metri da dove erano stati radunati i cavalli della parata del 2 giugno. Lo spavento è stato enorme per gli animali, che terrorizzati hanno imboccato le strade trafficate tra le auto, colpendone pure alcune e causando diversi danni alle automobili e a se stessi, tanto che diversi sono rimasti seriamente feriti. “È stata la notte più spaventosa della mia vita”, ha commentato un carabiniere donna del reparto a cavallo, che si trovava lì quando è accaduto, in un messaggio vocale che è stato raccolto dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I vigili hanno acceso i petardi”. Spunta l'audio dopo la fuga dei cavalli: cosa è successo

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MEGA COMPILATION: Petardi ed Emettitori di Suono!!!!

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