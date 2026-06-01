Cavalli in fuga quattro vigili esclusi dalla parata
Un vigile urbano di Roma ha ammesso di aver fatto esplodere fuochi d'artificio durante una festa tra colleghi, provocando il panico tra trenta cavalli destinati alla sfilata del 2 giugno. I cavalli sono fuggiti, costringendo l'organizzazione a escludere quattro vigili dalla parata. L'incidente ha causato disagi e ha portato a questa decisione, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o sanzioni.
"Li ho sparati io i fuochi d'artificio. Era solo goliardia tra colleghi". È stato un vigile urbano di Roma Capitale a far imbizzarrire i trenta cavalli pronti per la sfilata del 2 giugno per le strade della capitale. Un gioco stupido che ha provocato incidenti e feriti. Quattro in particolare, fra i quali una poliziotta di 29 anni polifratturata e in gravi condizioni, e tre soldati, due donne, dei Lancieri di Montebello che hanno subìto fratture e contusioni varie. Un militare ha riportato la perforazione di un polmone a causa di una costola incrinata. A individuare l'artificiere de' noantri i carabinieri. Dal comando della polizia locale fanno sapere che sono stati avviati "tutti gli accertamenti necessari per una completa ricostruzione dei fatti" e che è in corso l'acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Fuga cavalli, esclusi dalla parata del 2 giugno gli agenti che hanno acceso i fuochi
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