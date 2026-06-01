Un vigile urbano di Roma ha ammesso di aver fatto esplodere fuochi d'artificio durante una festa tra colleghi, provocando il panico tra trenta cavalli destinati alla sfilata del 2 giugno. I cavalli sono fuggiti, costringendo l'organizzazione a escludere quattro vigili dalla parata. L'incidente ha causato disagi e ha portato a questa decisione, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o sanzioni.

"Li ho sparati io i fuochi d'artificio. Era solo goliardia tra colleghi". È stato un vigile urbano di Roma Capitale a far imbizzarrire i trenta cavalli pronti per la sfilata del 2 giugno per le strade della capitale. Un gioco stupido che ha provocato incidenti e feriti. Quattro in particolare, fra i quali una poliziotta di 29 anni polifratturata e in gravi condizioni, e tre soldati, due donne, dei Lancieri di Montebello che hanno subìto fratture e contusioni varie. Un militare ha riportato la perforazione di un polmone a causa di una costola incrinata. A individuare l'artificiere de' noantri i carabinieri. Dal comando della polizia locale fanno sapere che sono stati avviati "tutti gli accertamenti necessari per una completa ricostruzione dei fatti" e che è in corso l'acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cavalli in fuga, quattro vigili esclusi dalla parata

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Fuga cavalli, esclusi dalla parata del 2 giugno gli agenti che hanno acceso i fuochi

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