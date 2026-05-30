Nella notte, diversi cavalli sono scappati durante la parata del 2 giugno a Roma. Quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Le immagini mostrano cavalli in fuga tra le strade della città, creando situazioni di caos. Non ci sono stati altri incidenti segnalati. La ricostruzione precisa dei fatti è ancora in corso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Immagini a dir poco sconcertanti quelle che arrivano dalla Capitale. Nella notte, un gruppo di cavalli radunati nell'area delle Terme di Caracalla, sono riusciti a scappare dai loro alloggi e hanno preso a galoppare per le strade di Roma, generando un certo sconcerto fra chi si trovava a transitare in via Cristoforo Colombo. Stando a quanto riferito, gli animali erano stati raggruppati in occasione della parata del Festa della Repubblica. D'un tratto si sarebbero imbizzarriti – secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati spaventati da alcuni fuochi d'artificio – e si sono dati alla fuga, riuscendo a evadere dal luogo in cui si trovavano alloggiati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno. Quattro feriti di cui due gravi

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Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno a Roma: caos sulla Cristoforo Colombo

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