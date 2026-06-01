Cavalli in fuga a Roma | i quattro vigili coinvolti esclusi dai servizi operativi – Il video

I quattro vigili coinvolti nella gestione della fuga di trenta cavalli durante la parata del 2 giugno a Roma sono stati esclusi dai servizi operativi. La vicenda ha attirato l’attenzione dopo che sono stati diffusi dei video che mostrano i momenti della fuga e le operazioni di controllo. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti dei vigili coinvolti, senza ulteriori dettagli sulle sanzioni o sulle motivazioni specifiche. La fuga dei cavalli ha causato disagi lungo le vie della città.

Sul caso della fuga di trenta cavalli della parata del 2 giugno, lungo le vie di Roma, arrivano le prime sanzioni. Quattro agenti della Polizia Locale di Roma, coinvolti nell’ accensione dei fuochi d’artificio che hanno fatto poi impazzire gli esemplari, non prenderanno parte alla sfilata del plotone motociclistico. Non saranno nemmeno sostituiti, non ci sono i tempi tecnici necessari per addestrare altri colleghi. Facevano parte del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT): sono stati rimossi dai servizi su strada e assegnati a mansioni d’ufficio. De Scalvis: «Accendere i fuochi? Usanza malsana». Il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha assicurato al quotidiano La Repubblica la massima severità sul caso. 🔗 Leggi su Open.online

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Cavalli in fuga a Roma, il comandante dei vigili: «Colpa di 4 stolti, domani sfileremo a testa alta»

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