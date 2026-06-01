Cavalli in fuga a Roma De Sclavis | Quattro agenti esclusi dalla parata e dai servizi operativi
Quattro agenti della polizia locale di Roma saranno esclusi dalla parata del 2 giugno e dai servizi operativi successivi, a causa del coinvolgimento nell'esplosione di fuochi d'artificio che ha provocato la fuga di cavalli durante un evento precedente. La decisione riguarda gli agenti coinvolti nell'incidente e si applica sia alla partecipazione alla parata sia alle attività di sicurezza correlate. La fuga dei cavalli si è verificata in un contesto di manifestazioni pubbliche e ha portato a questa misura disciplinare.
“Domani alla parata del 2 giugno il plotone dei motociclisti della polizia locale di Roma sfilerà con quattro unità in meno poiché sono stati esclusi gli agenti coinvolti nella esplosione di fuochi che ha causato la fuga di cavalli". A ribadirlo è stato Mario De Sclavis, comandante della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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