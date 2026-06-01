Cavalli in fuga a Roma De Sclavis | Quattro agenti esclusi dalla parata e dai servizi operativi

Notizia in breve

Quattro agenti della polizia locale di Roma saranno esclusi dalla parata del 2 giugno e dai servizi operativi successivi, a causa del coinvolgimento nell'esplosione di fuochi d'artificio che ha provocato la fuga di cavalli durante un evento precedente. La decisione riguarda gli agenti coinvolti nell'incidente e si applica sia alla partecipazione alla parata sia alle attività di sicurezza correlate. La fuga dei cavalli si è verificata in un contesto di manifestazioni pubbliche e ha portato a questa misura disciplinare.