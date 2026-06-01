Cavalli in fuga a Roma De Sclavis | Quattro vigili esclusi dalla parata e dai servizi operativi

Domani, durante la parata del 2 giugno a Roma, il reparto dei motociclisti della polizia locale sarà composto da quattro agenti in meno. Questi agenti sono stati esclusi dai servizi operativi e dalla sfilata a causa della loro coinvolgimento in un episodio con fuochi d'artificio che ha provocato la fuga di cavalli. La decisione è stata comunicata da un rappresentante della polizia locale.

“Domani alla parata del 2 giugno il plotone dei motociclisti della polizia locale di Roma sfilerà con quattro unità in meno poiché sono stati esclusi gli agenti coinvolti nella esplosione di fuochi che ha causato la fuga di cavalli". A ribadirlo è stato Mario De Sclavis, comandante della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Cavalli in fuga sulla Colombo, 4 agenti esclusi da parata e tolti da servizi operativi

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