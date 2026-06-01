A Roma, quattro agenti sono stati sospesi dai servizi operativi dopo aver fatto intervenire cavalli imbizzarriti nel centro della città. Il comandante della polizia locale ha confermato le misure disciplinari nei loro confronti. L’intervento, avvenuto in zona centrale, ha causato disagi e momenti di tensione tra i cittadini presenti. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e i dettagli delle circostanze che hanno portato all’evento.

Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei quattro vigili urbani che, durante le prove generali a Roma per le celebrazioni della Festa della Repubblica il 2 giugno, hanno fatto esplodere dei petardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma, Mario De Sclavis, durante un punto stampa su quanto accaduto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Il bilancio recita quattro feriti, tre militari dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello e un'agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sarebbero gravi. I quattro agenti sono indagati per lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico, con l'aggravante del coinvolgimento di pubblici ufficiali durante il servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Cavalli imbizzarriti a Roma, i quattro agenti sospesi dai servizi operativi

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Cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma: quattro feriti di cui 2 gravi

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