A Roma, alcuni cavalli sono fuggiti durante una tradizionale celebrazione, causata da fuochi d’artificio sparati da forze di polizia o forze armate, che si ripete da anni. Secondo un esperto, l’incidente è stato provocato da un gesto insano e da sfortuna. La pratica prevede il lancio di fuochi d’artificio in occasione di eventi periodici, coinvolgendo vari corpi di sicurezza. Nessuna altra informazione su eventuali danni o feriti è stata resa nota.

“Questa usanza va avanti da anni a rotazione, di volta in volta c’è qualche plotone, qualche appartenente a qualsiasi corpo d’armata o forze di polizia che sparano i fuochi d’artificio”. Il Comandante Generale dei vigili urbani di Roma, Mario De Sclavis in conferenza stampa chiarisce le dinamiche che hanno portato alcuni suoi colleghi a sparare dei fuochi di artificio, durante le prove del 2 giugno, spaventando i cavalli della parata e provocandone la fuga sulla Cristoforo Colombo. “Ho filmati del 2021, 2022 dove si vedono i nostri plotoni a Porta Capena che si girano perché improvvisamente partono i fuochi d’artificio verso i quattro archi della Colombo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Cavalli in fuga a Roma, De Sclavis: "Conseguenze di un gesto insano e iella"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cavalli in fuga a Roma, il comandante dei vigili: «Colpa di 4 stolti, domani sfileremo a testa alta»

Notizie e thread social correlati

Cavalli in fuga a Roma, De Sclavis: "Quattro agenti esclusi dalla parata e dai servizi operativi"Quattro agenti della polizia locale di Roma saranno esclusi dalla parata del 2 giugno e dai servizi operativi successivi, a causa del coinvolgimento...

Cavalli in fuga a Roma, De Sclavis: "Quattro vigili esclusi dalla parata e dai servizi operativi"Domani, durante la parata del 2 giugno a Roma, il reparto dei motociclisti della polizia locale sarà composto da quattro agenti in meno.

Temi più discussi: Cavalli in fuga sulla Colombo durante le prove della parata del 2 Giugno. Si indaga sullo scoppio di alcuni razzi. Quattro feriti, due gravi; Cavalli della parata del 2 giugno in fuga, spaventati da botti. Quattro feriti di cui 2 gravi; Cavalli al galoppo su via Cristoforo Colombo, caos in strada (video); Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: indagine su fuochi d’artificio.

+++ANSA2030+++ Ecco la classifica dei tre temi e delle notizie principali che dominano le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, lunedì 1 giugno 2026: 1. Geopolitica e Escalation: Il Medio Oriente e lo shock per il raid in Kuwait I principali quotidiani naz x.com

Allora ragazzi, ho una domanda: c'è qualche dio più forte dei 12 Olimpici e persino di Zeus stesso? reddit

Cavalli in fuga a Roma, De Sclavis: Conseguenze di un gesto insano e iella(LaPresse) Questa usanza va avanti da anni a rotazione, di volta in volta c'è qualche plotone, qualche appartenente a qualsiasi corpo d'armata o ... stream24.ilsole24ore.com

Cavalli in fuga a Roma, il comandante dei vigili: Colpa di 4 stolti, domani sfileremo a testa altaL'esplosione dei fuochi d'artificio che ha fatto imbizzarrire i cavalli in fuga sulla via Cristoforo Colombo tra venerdì e sabato è stato un gesto sciocco, che ... ilmessaggero.it