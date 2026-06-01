Durante le prove per la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati dopo aver sentito i botti. Quattro agenti della polizia locale sono stati sospesi per aver causato l’incidente. La fuga dei cavalli ha provocato momenti di panico tra i partecipanti e il pubblico. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle responsabilità degli agenti coinvolti. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Sono quattro gli agenti della polizia locale di Roma ad essere stati sospesi dai servizi operativi dopo l’esplosione di alcuni petardi durante le prove della parata del 2 giugno. I botti hanno fatto imbizzarrire diversi cavalli e causato quattro feriti lievi, tre militari dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello e un agente della Polizia di Stato a cavallo. Il comandante Mario De Sclavis lo ha bollato come un “gesto sciocco”. Cavalli imbizzarriti a Roma, agenti sospesi Chi ha acceso i fuochi d'artificio Il commento del comandante Mario De Sclavis Cavalli imbizzarriti a Roma, agenti sospesi I petardi sono stati fatti esplodere nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cavalli imbizzarriti durante le prove per la parata del 2 giugno, sospesi agenti che hanno causato la fuga

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Roma, cavalli in fuga durante le prove per la parata del 2 giugno

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#Juorno #cavalli #imbizzarriti durante le prove del 2 giugno a #Roma: #indagini su quattro vigili presenti vicino ai #fuochi x.com

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